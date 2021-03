Damit liegt der Kreis Herford in Ostwestfalen-Lippe immer noch unter den höchsten Inzidenzwerten. Im Kreis Lippe und im Kreis Minden-Lübbecke sind die Werte allerdings nicht gefallen, sondern gestiegen: In Lippe um 17,8 Punkte auf 177,8 und in Minden-Lübbecke um 8,1 auf 161,4.

Der durchschnittliche Wochen-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt jetzt bei 109,2 (+2,7) .

Laut Landeszentrum Gesundheit sind seit Montag 27 weitere Corona-Infektionen im Kreis Herford registriert worden. Damit haben sich bislang insgesamt 8.145 Menschen infiziert. Außerdem hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben. Damit sind jetzt 148 Personen kreisweit an und mit Corona verstorben.