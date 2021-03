Mehrere Biere und drei bis vier Gläser Whisky-Cola hat der 20-Jährige getrunken, als sich in der Nacht auf den 8. November vergangenen Jahres in seinen Kia setzt und den Zündschlüssel umdreht. „Ich hatte einen Kumpel besucht. Eigentlich wollte ich dort schlafen. Dann habe ich mir aber gedacht, dass ich gar nicht so betrunken bin und noch fahren könnte“, gibt der Azubi zu Protokoll. Zehn Minuten sind es mit dem Auto nach seiner Aussage zur elterlichen Wohnung.