Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt ging von 52,8 Millionen Euro um 11,8 Prozent auf etwa 46,5 Millionen zurück.Kurz nach Beginn der Pandemie hatte man im Rathaus mit einem Minus von sogar 10 Millionen Euro für 2020 gerechnet. Komplett abgerechnet ist das Jahr aber noch nicht. Nach einer letzten Einschätzung geht die Stadt von einem Defizit von 6,6 Millionen Euro aus.

Andere Kreis-Kommunen hat es allerdings noch härter getroffen. Bünde büßte sogar 14 Millionen bei der Gewerbesteuer ein, nahezu eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahr (minus 45,5 Prozent). Das belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes.

Demnach musste Hiddenhausen auf gut 3,2 Millionen Euro verzichten – etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. Auch Löhne traf es mit einem Ausfall von 4,1 Millionen Euro (minus 17,4 Prozent) hart.

Andere Kommunen konnten sich allerdings über ein Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen freuen: So legte Kirchlengern um 1,8 Millionen Euro auf 11,7 Millionen Euro zu (plus 18,4 Prozent). Leichte Zuwächse gab es auch in Spenge und Vlotho. Enger (minus 9,9 Prozent) und Rödinghausen (minus 7,1 Prozent) kamen mit einem blauen Auge davon.

Bund und Land hatten angekündigt, die Ausfälle zu kompensieren. Das „rettet“ die Kommunen. Beispiel Herford: „Aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz haben wir eine Zahlung über gut 7 Millionen Euro erhalten“, heißt es aus dem Rathaus. Die Summer sei höher als das Defizit, „da sie sich aus einem Mittelwert der Gewerbesteuereinzahlungen der Vorjahre ergeben hat, multipliziert mit einem Erhöhungsfaktor“.

Herford hilft bei der Bewältigung der Krise auch das pandemiefreie Jahr 2019. Wie berichtet, lag der Jahresüberschuss damals statt der geplanten 7,6 Millionen bei 16,5 Millionen Euro. Ironischerweise war dies unter anderem einem Gewerbesteuerplus von gut acht Millionen Euro zu verdanken.

Die aktuellen Zahlen lassen auch einen Vergleich unter den Kommunen bezüglich der Wirtschaftskraft zu. Herford nahm 2020 rechnerisch knapp 700 Euro Gewerbesteuer pro Einwohner ein – etwa 100 Euro weniger als im Vorjahr. Die höchsten Pro-Kopf-Einnahmen verzeichnete übrigens die kleinste Kommune: Rödinghausen kommt auf 1865 Euro, 2019 waren es sogar mehr als 2000. Am anderen Ende der Skala stehen Hiddenhausen (330 Euro pro Kopf), Spenge (360) und Bünde (371).