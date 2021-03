Gottesdienste per Livestream zu übertragen, damit haben die Gemeinden im Kreis Herford in den vergangenen Monaten notgedrungen reichlich Erfahrung gesammelt. Diese ersetzen jedoch keinen Präsenzgottesdienst. „Deshalb war ich schon ein wenig frustriert, als ich von der Bitte der Politik hörte, die Gottesdienste zu Ostern nur virtuell abzuhalten“, sagt Superintendent Dr. Olaf Reinmuth. In einer Runde mit den anderen Superintendenten am kommenden Montag, 29, März, soll über die Bitte beraten werden.