Strand-Feeling im Freibad-Bistro

Bünde (WB) -

Von Daniel Salmon

Wenn das neugebaute Bünder Freibad in die Saison startet, wird im dortigen Gastro-Betrieb ein alter Bekannter Pommes, Burger und Softdrinks servieren: Nämlich Tiki-Bar-Chef Patrik Weber. Auch seinen beliebten Beach Club will der Unternehmer in diesem Jahr wieder aufziehen.