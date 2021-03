Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 19.15 Uhr, als ein 65-jähriger Bünder mit seinem BMW aus Richtung „Zum Kiebitzgrund“ auf der Bruchstraße unterwegs war. An einem Supermarkt wollte er links auf den Parkplatz einbiegen.

Ein 61-jähriger Mann aus Rödinghausen war auf dem Fußweg in Richtung „Zum Kiebitzgrund“ unterwegs. Als das Auto abbog, erfasste es den Fußgänger und schleuderte ihn auf die Straße. Der Schwerverletzte wurde noch vor Ort notärztlich versorgt. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein Sachschaden am Auto konnte nicht festgestellt werden.