Was war passiert? Am 25. Februar wurde der Psychologin, die in einer Rehaklinik im Kreis Herford arbeitete, im Impfzentrum in Enger das Vakzin von Astrazeneca gespritzt. In den Tagen danach habe ihre Tochter über sehr starke Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit geklagt, sagt ihre Mutter. „Weil sie unter Migräne litt, sind wir davon ausgegangen, dass das die Ursache der Kopfschmerzen war. Meine Tochter war so schlapp, dass sie nicht in der Lage war zu arbeiten.“ Frau lag tot im Badezimmer Der Zustand der jungen Frau besserte sich nicht – im Gegenteil. Als die Mutter ihrer Tochter am 9. März einen Krankenbesuch abstatten wollte, habe sie ihr Kind leblos im Badezimmer gefunden.