Insgesamt haben sich damit seit Anfang Februar 659 Menschen, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben, mit einer Mutationsvariante des Corona-Virus infiziert. Davon sind aktuell noch 396 Menschen infiziert.

Insgesamt gibt es kreisweit 593 akute Infektionen. 7.552 Personen gelten als genesen. Insgesamt sind 8.294 bestätigte Infektionen bekannt.

Bei dem vom Landeszentrum Gesundheit gelisteten 149. Todesfall im Kreis Herford handelt es sich um eine 76-jährige Frau aus Hiddenhausen, die verstorben ist. Landrat Jürgen Müller spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein tiefes Mitgefühl aus. Laut Kreisverwaltung sind bislang 129 Menschen im Kreisgebiet an Corona und 20 mit Corona gestorben.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (144), Spenge (15), Bünde (115), Löhne (135), Vlotho (32), Enger (45), Rödinghausen (29), Hiddenhausen (32) und Kirchlengern (46).

Gegenwärtig werden 40 Personen wegen Covid 19 stationär in den Krankenhäusern behandelt. Sechs Patientinnen und Patienten liegen auf der Intensivstation, vier werden beatmet. In 14 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe gibt es bestätigte Fälle: Insgesamt sind 12 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 16 Beschäftigte infiziert. 11 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne.

In 43 Schulen im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 81 Schülerinnen und Schülern. In 9 von insgesamt 129 Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt: Neun Kinder und eine Person vom Kita-Personal sind infiziert.