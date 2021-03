Miu weiht Lui.House mit Retro-Soul ein

Wieder was gelernt im Musikgeschäft zu Pandemiezeiten. Eine Stunde bevor Miu und Band aus Hamburg mit „Dancing in a minefield“ im Lui.House an der Luisenstraße loslegen, sind es immerhin 80 registrierte Streamer, die sich für das Konzert im Internet anmelden und bezahlen. „Lassen wir es durchschnittlich zwei Personen sein, die kostenlos mitschauen, dann kommen wir auf 240 Gäste. So viele hatten wir auch sonst im Schiller,“ sagt Thomas Hagen. Technisch gesehen hätten Miu & Band das Konzert auch von einem Hamburger Studio aus in die Herforder Haushalte streamen lassen können.