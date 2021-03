Der große Aufwasch

Diese drei Punkte allein kommen auf ein mittelfristiges Investitionsvolumen von 118,3 Millionen Euro. Die Stadt Herford wird einen Abrissantrag für das Stadttheater erarbeiten und einen städtebaulichen Wettbewerb für den Neubau eines multifunktionalen Kulturzentrums an dessen Stelle in die Wege leiten. Dieser erste Schritt kostet erst einmal „nur“ 200.000 Euro, ist aber der politische Durchbruch zum Neubau eines mindestens 100 Millionen Euro teuren OWL-Forums. Er wird durch neue Mehrheiten ermöglicht. In nicht einmal anderthalb Minuten räumt Meike Voßmerbäumer (CDU) in einer vorbereiteten Erklärung den jahrelang geübten und zum Wahlkampfthema erhobenen Widerstand ihrer Fraktion gegen diesen Neubau beiseite. Warum?