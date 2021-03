Demnach steigt der Wert auf 134,1 Punkte, das sind 3,6 mehr als am Vortag.

In ganz NRW liegt der Wert bei 129,6. Im Nachbarkreis Minden-Lübbecke ist die Inzidenz auf 192,6 (minus 5,8) gesunken. Weitere OWL-Werte Lippe 214,7 (unverändert), Gütersloh 132,4 (plus 1,6), Bielefeld 122,7 (Plus 7,2), Paderborn 75,0 (unverändert), Höxter 69,2 (minus 3,6).

Außerdem gibt es 28 weitere neue Corona-Fälle im Kreis Herford. Die Zahl der an beziehungsweise mit Corona Gestorbenen bleib bei 149.