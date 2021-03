Tankbetrug in Bünde misslingt

Bünde (WB) -

Ohne die Rechnung fürs getankte Benzin zu zahlen, hat sich eine 68-Jährige aus Kirchlengern von einer Tankstelle in Bünde aus dem Staub gemacht. Die Polizei traf die angetrunkene Frau später in ihrer Wohnung an.