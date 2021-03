Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag, 26. März, ereignete sich dieser Vorfall. Der Lkw-Besitzer meldete am Freitagmorgen bei der Polizei, dass der Lkw der Marke Renault Master von einem Gemeinschaftsparkplatz entwendet wurde. Es handelt es sich um einen weißen Kasten-Lkw ohne Beschriftung mit dem amtlichen Kennzeichen HF - YR 2019. Das Fahrzeug war beladen mit mehreren Tischen und Stühlen in einem Wert von etwa 3000 Euro.

Die Videoauswertung ergab , dass sich gegen 4.41 Uhr eine Person zum Lkw begeben und dass Fahrzeug gestartet hatte und damit vom Parkplatz fuhr. Ob ein Kennzeichendiebstahl in der Nähe des Tatortes in Zusammenhang mit dem Lkw-Diebstahl steht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugen, die Angaben machen können. Kontakt: 05221/8880.