SPD, Grüne und Linke tragen Bündes Corona-Etat

Wie mehrfach berichtet, sollen laut den vorgelegten Zahlen der Kämmerei 2021 rund 112,4 Millionen Euro ins Bünder Stadtsäckel fließen. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 113,6 Millionen Euro. Das Defizit beträgt rund 1,2 Millionen Euro – eigentlich. Denn die immensen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise dürfen aus dem Haushalt herausgerechnet und später über Jahrzehnte abgeschrieben werden. Möglich macht dies das vom Land NRW verordnete so genannte Covid-19-Isolierungsgesetz.

Für CDU-Fraktionschef Martin Schuster ergeben sich in seiner Haushaltsrede am vergangenen Donnerstagabend aufgrund dieses Bilanztricks nur geringe Handlungsspielräume, wie in der 45.000-Einwohner-Kommune in den kommenden Jahren gewirtschaftet werden kann. Der Christdemokrat unterstreicht, dass seine Partei dem Ur-Entwurf des Haushalts gerne zugestimmt hätte. Mit den von SPD und Grünen gestellten Haushaltsbegleitanträgen sei die CDU aber nicht zufrieden. Schuster kritisiert vor allem die von den Sozialdemokraten auf den Weg gebrachte Neustaffelung der Elternbeiträge für Kita-Kinder, bei denen Geringerverdiener entlastet, gut situierte Familien ab diesem Sommer aber stärker zur Kasse gebeten werden sollen. „Der Haushalt wird somit zum Instrument des Klassenkampfes und der sozialen Umverteilung“, moniert Schuster. Für ihn sei das ein „krasser Gegensatz“ zum letztjährigen SPD-Wahlkampfversprechen, die Kita-Gebühren komplett abzuschaffen.

Zwar stellt SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kieper in ihrer Rede klar, dass die Genossen dieses Ziel weiterhin im Visier hätten. Zunächst wolle ihre Partei durch die Neugestaltung der Beitragstabelle aber etwas mehr Gerechtigkeit erreichen. „Mehreinnahmen waren nicht unser Ziel“, erklärt die Ratsfrau. Für ihre Partei sei es wichtig „Politik für Viele und nicht nur für Wenige“ zu machen. Es gelte künftig, die geringen finanziellen Spielräume konsequent zu nutzen, um den großen Herausforderungen der Zukunft (Klimawandel, sozialer Wohnungsbau, Digitalisierung) Rechnung tragen zu können.

Die gleichen Schlaglichter wie ihre Vorrednerin setzt auch Grünen-Fraktionssprecherin Stefanie Janßen-Rickmann und sie betont: „Klimaschutz ist Geldsparen.“ Daher müsse die Kommune trotz der negativen Folgen der Viruskrise weiterhin notwendige Investitionen tätigen: „Aber wir müssen die nachhaltigen und ökologischen Varianten wählen, die sich langfristig auch finanziell auszahlen.“

Für die AfD betont Vitali Kaiser dass man sich in Bünde infolge der Corona-Krise künftig mit steigendem Leerstand in der City und sozialen Folgen – wie höherer Arbeitslosigkeit und steigenden Sozialausgaben – auseinandersetzen müsse. Wenig Verständnis habe er zudem dafür, dass das heimische Tierheim von der Kommune in der Corona-Krise nicht finanziell unterstützt werde, dafür aber der aus AfD-Sicht politische Verein International sowie die Bünder Minigolf-Anlage.

UWG-Fraktionschef Jörn Döring vermisst den für die neue Legislaturperiode von SPD-Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger im Wahlkampf versprochenen „Neustart für Bünde“. Stattdessen würde getan, was lange nicht gemacht wurde: nämlich „Gelder mit der Gieskanne verteilt“, so Döring mit Blick auf die Haushaltsbegleitanträge aus dem Lager von SPD und Grünen. Er fordert daher ein Spardenken, wie es auch in den letzten Jahren der Fall gewesen sei. Statt einer finanziellen Gießkannen-Politik müsse die „Notbewässerung“ eingeschaltet werden.

Die Linksfraktion hat ihr Augenmerk indes vor allem auf die Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus gelegt, der laut Linken-Sprecher Thorsten Beus, in Bünde in „Trümmern liegt“. Zudem wolle die Partei verhindern, dass die Kosten der Corona-Krise auf die Ärmsten, die abhängig Beschäftigten, die Kleinunternehmer, die Soloselbstständigen sowie den Klimaschutz oder die Kultur abgewälzt würden: „Aus Sicht der Linken wäre jetzt eine Vermögensabgabe eine Lösung, um Multimillionäre und andere Superreiche, welche zu den Gewinnern der Krise gehören, solidarisch mit einzubeziehen.“ Den sozial-ökologischen Ansatz des aktuellen Bünder Haushalts begrüßt Beus ausdrücklich.

Für FDP-Fraktionssprecher Martin Lohrie steht fest, dass sich Bündes finanzielle „Erfolge der letzten Jahre“ im Lichte der Corona-Krise im Nichts auflösen. Wichtig sei es daher, dass die Politik bei künftigen Investitionen selbstkritisch sein müsse. Man müsse sich die durch Corona bedingte schlechte finanzielle Lage der Stadt bewusst machen. „Im Moment kann ich aber leider einen echten Willen zum Sparen noch nicht erkennen“, so der FDP-Ratsherr – ebenfalls mit Blick auf die bereits erwähnten Haushaltsbegleitanträge, aufgrund derer die Liberalen ihre Zustimmung zum Haushaltsplanentwurf verweigern.