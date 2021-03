Damit steigt auch die Wocheninzidenz um 5,6 Punkte auf 139,7. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 149.

In ganz NRW liegt der Wert bei 132,3. Der OWL-Vergleich : Lippe 215,8 (plus 1,2), Minden-Lübbecke 185,2 (minus 7,4), Gütersloh 130,7 (minus 1,6), Bielefeld 115,2 (minus 7,5), Paderborn 79,9 (plus 4,5), Höxter 65,6 (minus 3,6).