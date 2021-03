Bereits in der Nacht zu Sonntag, 28. März, beschädigten der oder die unbekannten Täter an einem Mercedes Sprinter und einem Fiat Ducato die Heckscheiben und gelangten dadurch ins Innere. An einem weiteren abgemeldeten Fiat Ducato wurde die Hecktür geöffnet.

Der Geschädigte gab an, dass er am Samstag gegen 17 Uhr letztmalig die Fahrzeuge ohne Beschädigungen auf dem Firmengelände gesehen hatte. Am Sonntag gegen 8.45 Uhr bemerkte er die aufgebrochenen Lkw, und dass verschiedene Werkzeuge entwendet worden waren.

Beim Diebesgut handelt es sich um verschiedene Elektrogeräte der Marke Hilti mit entsprechenden Transportkoffern. Drei entwendete Staubsauger ließen die Täter in unmittelbarer Nähe außerhalb des Firmengeländes zurück. Hinweise an 05221/8880.