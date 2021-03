Vom Schuljahr 2021/22 an sollen alle weiterführenden Schulen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Möglichst zum Schuljahresbeginn 2022/23 sollen auch Grundschülern Laptops oder PCs zur Verfügung stehen. Die Stadt geht von jährlichen Kosten in Höhe von 870.000 Euro aus. Der Rat stimmt dieser Ausgabe zu. Seit Ausbruch der Pandemie und in einer Befragung von 5000 Schülerhaushalten hat sich herausgestellt, dass einige Lern-Apps auf privaten Geräten nicht funktionieren.