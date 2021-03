Der Kreis Herford meldet weniger aktive Corona-Fälle als am Vortag . 655 bedeuten einen Rückgang um 18. Die Inzidenz sinkt deutlich um 14,0 Punkte auf 125,7.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (157), Spenge (25), Bünde (119), Löhne (174), Vlotho (40), Enger (47), Rödinghausen (25), Hiddenhausen (33) und Kirchlengern (35). Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 149.

Darüber hinaus steigt der Anteil der Menschen, die sich mit einem mutierten Virus infiziert haben. Insgesamt haben sich seit Anfang Februar 852 Menschen mit Wohnsitz im Kreis, mit einer Mutationsvariante infiziert. Davon sind aktuell noch 450 Menschen infiziert.

Es werden 39 Patienten stationär in den Krankenhäusern behandelt (davon 34 mit Wohnsitz im Kreis Herford). Hiervon werden 7 intensivmedizinisch betreut, 4 davon müssen beatmet werden. Derzeit gibt es in 17 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe Fälle. Insgesamt sind 12 Bewohner und Patienten und 11 Beschäftigte infiziert. Im Kreisgebiet sind 102 Schüler und ein Lehrer infiziert, sie verteilen sich auf 49 Schulen. In 9 Kitas sind 9 Kinder betroffen.