„In dieser Zeit ist eine Überquerung des Bahnübergangs nicht möglich“, sagt Doris Greiner-Rietz, Sprecherin der Stadt Bünde. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich – soweit möglich – zu umfahren. Insbesondere die Anwohner werden um Verständnis gebeten.

Die Deutsche Bahn erneuert im April zehn Weichen und rund 4,8 Kilometer Gleis zwischen Löhne und Bünde . Für eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur investiert die DB hier rund fünf Millionen Euro.

Folgende Arbeiten sind dabei vorgesehen: Gleiserneuerung des Streckengleises zwischen Bünde und Kirchlengern, Weichenerneuerung der Weichen 1 bis 6 im Bahnhof Bünde sowie die Erneuerung der Bahnübergänge Semmelweg, Echterneinweg, Lübbecker Straße und In der Lohe.

Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass es aufgrund der Bauarbeiten zu Lärmbelästigungen kommen kann.

Es kommen Großbaumaschinen sowie Kleingeräte und Bagger zum Einsatz. Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Geruch können nicht ausgeschlossen werden. Eine akustische Warnanlage mit Typhonen wird zeitweise (nach dem Osterwochenende ab dem 6. April) zur Sicherung der Arbeitskräfte eingesetzt.

Aus eisenbahnbetrieblichen Gründen müssen die Arbeiten auch nachts, an den Wochenenden und an den Feiertagen ausgeführt werden. Man sei aber bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.