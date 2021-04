Am Mittwoch, 31. März, bemerkte der Hausmeister an der Schule an der Heidestraße gegen 7.15 Uhr vier große Graffitis an verschiedenen Fassaden des Gebäudes. Zwei rosa-farbige Motive befanden sich linksseitig des Haupteingang im Bereich des Treppenaufganges. Zwei weitere wurden ein paar Meter weiter an eine Gebäudewand und auf ein Fenster gesprüht. Alle Graffitis zeigten die Symbole „FDG J.J.“.

Die Polizei entdeckte außerdem an der nördlichen Seite der dazugehörenden Sporthalle eine weitere rosa-farbige Schmiererei mit nicht deutbarer Symbolik. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die sich unter 05221/8880 melden können.