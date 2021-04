Vermutlich ist das Jungtier aus dem Nest gefallen, das sich in einer Aussparung der Rollos befindet. Die Rettungsaktion fand unter der Aufsicht der Amtsleitung für Veterinärwesen statt. Zunächst wurde versucht, das Eichhörnchen zurück in sein Nest zu setzen.

Weil das jedoch nicht klappte, wurde es zur Erstversorgung in das Tierheim Ahle gebracht. Dieses gibt den Nager nun weiter an die Wildtierhilfe OWL, die ihn aufpäppeln und wieder in die Freiheit entlassen will.