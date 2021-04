In der Zeit von Mittwoch, 31 März, 23 Uhr, bis Donnerstag, 1. April, 8 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Ahler Straße in Bünde-Holsen einzubrechen. Sie wollten durch die Terrassentür ins Gebäude zu gelangen, doch die Tür hielt der Gewalteinwirkung stand.

Hinweise auf verdächtige Personen oder zum Sachverhalt unter 05221/8880.