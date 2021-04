Verbotener Ausschank in Bünder Gastronomie

Bünde (WB) -

Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung: In einer Gastronomie am Bünder Elsedamm haben sich am Karfreitag im Beisein des Gastwirts sechs Personen getroffen und alkoholische Getränke konsumiert. Eine Zeuge informierte die Polizei.