Herfords Bürgermeister verschickt Rechtsvermerk an die Mitglieder des Stadtrats

Herford -

Von Ralf Meistes

Weil aufgrund der Pandemielage nur wenige Bürgerinnen und Bürger an Rats- und Ausschusssitzungen teilnehmen können, hat die Stadt Herford in den vergangenen Monaten einige Sitzungen per Livestream im Internet übertragen.