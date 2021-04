Erst von diesem Mittwoch an soll es dann richtig losgehen. Einige Praxen wollen auch erst in der nächsten Woche an den Start gehen, und das nicht nur urlaubsbedingt. „Der Impfstoff ist derzeit bekanntlich knapp“, sagt der Herforder Hausarzt Dr. Hermann Lorenz, Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung. So bekomme in der ersten Woche jeder Hausarzt etwa gut 20 Dosen zugeteilt, bei Gemeinschaftspraxen der Zahl der Mediziner entsprechend mehr. Allerdings sei das jetzt noch einmal etwas weniger geworden als zunächst erwartet. Derzeit werde nur das Vakzin von Biontech zur Verfügung gestellt. „Am Donnerstag erfahren wir, wie groß die Mengen für die kommende Woche sind.