Zwar befindet sich zwischen Autobahn und seinem Garten eine Lärmschutzwand. Aber die ist so niedrig, dass er die dahinter fahrenden Lkw von seiner Terrasse aus sehen kann. Die Dauerbeschallung will er nicht länger hinnehmen. Und hat sich deshalb an den Petitionsausschuss NRW und an den Petitionsausschuss des Bundestages gewandt. „Vor 50 Jahren wurde die A30 für den Verkehr zwischen Bruchmühlen und Löhne freigegeben – und seitdem protestieren Anlieger über den zunehmenden Verkehrslärm “, erinnert sich Meier. 1983 habe sich dann Dr. Jürgen Bussiek (CDU) für den Lärmschutz eingesetzt. Fünf Jahre später seien Erdwälle aufgeschüttet worden. Allerdings nicht in dem Bereich, wo Bodo Meier wohnt.