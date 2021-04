Straßenkindern eine Zukunft geben

Seit Jörg Burger durch einen befreundeten dänischen Musiker das Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre in den Ngong-Hills in der Nähe der Kenianischen Hauptstadt Nairobi kennengelernt hat, steht für den Bünder fest, dass er diese Einrichtung unterstützen will. Es ist ein Anlaufpunkt für Straßenkinder, die dort einen Schlafplatz, Mahlzeiten und den Schutz einer Gemeinschaft bekommen. Geleitet wird die Einrichtung von Joseph, selbst ehemaliger Straßenjungen. Seit 2013 wird das Rescue Centre nicht mehr privat, sondern als Community Based Organization (CBO), also als öffentliche Einrichtung, jedoch ohne staatliche Finanzierung betrieben. „Mehrere Gemeinden spenden und einige Geschäfte helfen beispielsweise mit Lebensmittelspenden.