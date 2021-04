Die ermittelten Beamten entdeckten etwa 300 einschlägige Bilder. Zu sehen waren auf den Fotos Kleinkinder und Mädchen bis zu zwölf Jahren sowie Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren. Die Kinder seien in sexuellen Posen, in Dessous, aber auch gefesselt oder bei sexuellen Handlungen abgebildet worden, so die Staatsanwältin. Die Fotos hatte der Angeklagte – der gelernte Industriekaufmann ist geschieden und seit zehn Jahren arbeitslos – bei drei Gelegenheiten im Sommer 2018 auf Handys heruntergeladen. Sein Mandant habe zu dieser Zeit private Probleme gehabt, erklärte der Verteidiger des 58-Jährigen. Todesfälle im familiären Umfeld sowie die Scheidung hätten dazu geführt, dass er im Internet Online-Kontakte gesucht habe.