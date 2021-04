Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet einen Rückgang um 1,6 Punkte auf 113,3 Punkte.

In Ostwestfalen-Lippe belegt der Kreis Platz drei. Die weiteren Werte: Kreis Lippe 146,2 (plus 9,8),Kreis Minden-Lübbecke 124,0 (plus 11,0), Kreis Gütersloh 95,6 (plus 6,3),Stadt Bielefeld 91,3 (plus 1,8), Kreis Paderborn 56,2 (minus 4,2), Kreis Höxter 43,5 (plus 10,0).

Es gibt zudem 47 weitere Infektionen , so dass die Zahl der insgesamt im Kreis Herford gemeldeten Fälle auf 8952 steigt. Die Zahl der Todesfälle bleibt erneut unverändert bei 153.