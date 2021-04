Der Nutzer eines schwarzen Ford Kuga hatte den Wagen am Mittwoch, 7. April, am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Müllernkamp gegenüber der Hausnummer 3 ordnungsgemäß abgestellt. Gegen 20 Uhr wurde er durch einen Anwohner informiert, dass sein Fahrzeug an der vorderen linken Seite erheblich beschädigt ist.

Gegen 11.30 Uhr stand der Ford noch unbeschädigt auf dem Parkstreifen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der entstandene Schaden in dem Tatzeitraum durch ein weiteres Fahrzeug verursacht wurde. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Fall der Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter 05221/8880.