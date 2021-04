Den Vorfall hatte eine Zeugin am Mittwoch, 7. April, beobachtet. Gegen 10 Uhr war ihr der Fahrer eines Nissan Qashqai aufgefallen, der einen Zwischenstopp bei der Tankstelle an der Lübbecker Straße in Kirchlengern machte. Nachdem er dem Alkohol zugesprochen hatte, stieg er ein und fuhr davon.

Mithilfe des abgelesenen Kennzeichens und der Personenbeschreibung konnte die Polizei den Fahrer kurz danach stoppen. Die Beamten stellten erheblichen Alkoholgeruch fest und ein freiwillig durchgeführter Alco-Test des Kirchlengeraners verlief deutlich positiv. Den Führerschein musste der 79-Jährige vorläufig abgeben.