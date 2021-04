Bekamen die Praxen pro Mediziner in dieser Woche gut 20 Impfdosen , so werden es in der nächsten Woche lediglich 18 sein. „Für unsere Praxis sind das dann 36 Impfdosen“, sagt Dr. Hermann Lorenz, Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Der Internist und Allgemeinmediziner betreibt gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Carolin Echternkamp eine Praxis an der Engerstraße. Mit einer solchen „nicht nennenswerten Menge“ sei ein vernünftiges Termin-Management nicht möglich.