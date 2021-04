Die ehemalige portugiesische Kolonie an der Westküste Afrikas hat etwa 1,9 Millionen Einwohner, wobei 40 Prozent der Bevölkerung Analphabeten sind. Mit einer Fläche von gut 36.000 Quadratkilometern ist es so groß wie Baden-Württemberg. Die medizinische Versorgung in dem Land verdient diese Bezeichnung nicht wirklich. Nicht zuletzt deshalb hat das Kinderhilfswerk Hammer Forum 2017 hier in Zusammenarbeit mit dem Regionalkrankenhaus Gabu eine Kinderambulanz aufgebaut. Wie es derzeit um die ärztliche Versorgung bestellt ist, davon konnte sich ein neunköpfiges medizinisches Team unter der Leitung von Dr. Emmanouilidis – den Bündern besser bekannt als Dr. Emma – selber ein Bild machen. Zwei Wochen lang, vom 13. bis 28.