Shiro beißt im Garten um sich. Eine Familie aus Bünde hat den kanadischen Schäferhund-Mix über Ebay-Kleinanzeigen gekauft. „Es gab binnen nicht mal 48 Stunden so große Probleme, dass die Bünder den Hund schließlich in den Garten sperrten. Von da an ließ er niemanden mehr an sich ran“, sagt Barbara Snelting, stellvertretende Leiterin des Tierheims in Bielefeld, wo der einjährige Rüde seit Februar untergebracht ist. Im Bünder Tierheim hatte man der Familie laut Snelting nicht helfen können. Die Familie aus der Zigarrenstadt weiß nicht mehr weiter und meldet sich beim Tierheim in Bielefeld.