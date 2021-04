Der war im Oktober 2019. Dann kam die Winterpause, auf die eine ausgebuchte Saison 2020 folgen sollte. Corona machte den Artisten aber einen Strich durch die Rechnung: Ihre Pferde und Ponys mussten sie im Stall stehen lassen. An ausverkaufte Pferdeshows und Ritterspiele ist seither nicht mehr zu denken. Um dennoch zumindest ein wenig Geld in die Kasse zu bekommen, haben die Cousins Stefan und Jeffrey Kaiser ihre Zelte für ein paar Tage an der Engerstraße aufgeschlagen. Zusammen mit einigen anderen Familienmitgliedern laden sie Kinder zum Ponyreiten oder in den kleinen Streichelzoo ein.