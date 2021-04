Die Temperaturen waren damals zwar weit unter dem Gefrierpunkt. Die Emotionen der Bünder aber kochten hoch – vor allem in den sozialen Medien im Internet. Im Visier hatten sie vor allem die Herforder Straße, wo reihenweise Lastwagen stecken geblieben waren und den Verkehrsfluss immer wieder behinderten. Busse konnten nicht fahren , weil die Fahrspuren zwischen den Schneemassen an vielen Stellen zu eng für die großen Fahrzeuge waren. Besonders schlimm war es am 8. und 9. Februar. „Ich denke mal, dass die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt alles geben, aber der Straßenzustand in Bünde ist katastrophal.