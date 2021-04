Auf seinem Online-Dashboard verzeichnet das LZG für den Kreis Herford einen gesunkenen Inzidenzwert von 117,3. Dieser Wert war auch für Samstag schon gemeldet worden , am Sonntag stieg der Inzidenzwert auf 126,9.

Das RKI zählt im Kreis Herford in den vergangenen sieben Tagen 294 Fälle . Insgesamt haben sich kreisweit bisher 9.067 Menschen infiziert. Es wurden 153 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet.

An Montagen sind die Corona-Zahlen mitunter wegen Meldeverzögerungen am Wochenende niedriger als an anderen Wochentagen.