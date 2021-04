Laut Polizei ist eine Familie in der Nacht zu Sonntag gegen 3.15 Uhr in ihr Haus an der Dinkelstraße zurückgekehrt und bemerkte sofort einen starken Chlorgeruch. Zudem sahen sie, dass bisher Unbekannte im Flur und Wohnbereich offensichtlich mehrere Räume durchsucht hatten. Auch im Schlafzimmer waren mehrere Schränke durchwühlt worden.

Der Hauseigentümer verständigte die Polizei. „Mutmaßlich haben der oder die unbekannten Täter eine chlorhaltige Flüssigkeit im gesamten Haus versprüht, um Spuren zu verwischen“, teilt die Kreispolizei jetzt mit.

Nach der ersten Durchsicht wurde festgestellt, dass Schmuck und Uhren im Wert von 11.000 Euro fehlen sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Der Einbruch muss sich zwischen Samstagvormittag und Sonntagnacht ereignet haben. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Zeugen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.