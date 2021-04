„Besonders ärgerlich ist, dass wir beide unsere Wagen am Freitagabend noch von Hand bei einer Waschstation gereinigt hatten“, sagt die Bünderin, die am Samstagmorgen für den Entsorger Berg auf Nachfahr-Tour ging. Beide Autos waren in der Blumenstraße abgestellt – ganz in der Nähe des Lukaskrankenhauses. „Wir hatten sie extra dort geparkt, damit der Weg am doch recht frühen Morgen möglichst kurz ist“, sagt die 20-Jährige, deren Freund bei Berg ebenfalls am Samstag Dienst hatte.