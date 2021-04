Wie das Institut auf seinem Online-Dashboard mitteilt , liegt die Zahl der Menschen, die im Kreis Herford an und mit Corona gestorben sind, jetzt bei 157.

Zudem sind seit Mittwoch 80 neue Infektionen kreisweit registriert worden. Damit liegt der Wert bei 140,5. Das entspricht einem Plus von 10,8 Punkten. Da der Inzidenzwert in Ostwestfalen-Lippe außer in Bielefeld überall gestiegen ist , hat der Kreis Herford damit weiterhin den fünfthöchsten Wert in der Region.

Das LZG zählt bisher 9.267 Corona-Infektionen im Kreis Herford.