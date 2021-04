Die Polizei hielt den BMW-Fahrer in der Hansastraße an. Als er die Türen öffnete, schlug den Beamten sofort ein starker Alkoholgeruch entgegen.

Der 38-jährige Rödinghauser willigte in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. So wurde klar, dass er zuvor „eine größere Menge Alkohol“ getrunken haben musste, teilt die Kreispolizei mit. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache in Bünde und stellten dort den Führerschein sicher. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde das Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.