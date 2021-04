Die Araberstute geht am Samstag plötzlich extrem steif auf ihr Paddock, frisst nicht. Fieber hat sie aber nicht. „Wir haben die Besitzerin informiert, ein Tierarzt war da. Keiner dachte direkt an Herpes“, sagt Marion Kopp von der „Double K Ranch“ aus Rödinghausen. Als es dem neunjährigen Tier am Sonntag schlechter geht, ist wieder der Tierarzt da – er rät den Besitzern, in die Pferdeklinik nach Lüsche (Landkreis Vechta) zu fahren. „Die Beine der Stute zitterten vorne, die hinteren konnten kaum stehen“, berichtet die 58-Jährige. In Lüsche angekommen, bricht das Pferd beim Abladen vom Anhänger zusammen.