Frühlingsfest und Abendmarkt abgesagt

Bünde (WB/KaWe) -

Nach der Absage des Bünder Zwiebelmarktes hatten alle gehofft, dass sich die Corona-Lage im Mai längst entspannt hat und das Frühlingsfest in der Innenstadt quasi der Start in „normalere“ Zeiten wird. Am Freitag hat die Stadtverwaltung das Frühlingsfest nun aber offiziell abgesagt.