Reichswehr-General erneut im Fokus

Denn zwei ähnliche Vorstöße waren vor einigen Jahren nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Auslöser dafür, dass man sich in Bünde überhaupt mit einer möglichen Umbenennung der Straße beschäftigt, war Anfang 2017 eine Aktion des Frankfurter Historikers Frank Gnegel. Der frühere Bünder hatte damals an den vier Schildern, auf denen »Lettow-Vorbeck-Straße« steht, Hinweistafeln angebracht. Auf diesen wies er unter anderem auf die Beteiligung Paul von Lettow-Vorbecks (1870-1964) am »Völkermord von 75 000« Angehörigen der Stämme der Herero und Nama in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika im Jahr 1904 hin. Daraufhin hatten die Bünder Grünen den Antrag gestellt, die Stadtverwaltung mit der Ausrichtung einer Infoveranstaltung zur Vita des umstrittenen Generals zu beauftragen.