Wer eine naturnahe, grüne Oase, abwechslungsreiche Blühstreifen, gemulchte Beete oder idyllische Teiche besitzt, wer Obst und Gemüse anbaut oder Insekten einen Lebensraum bietet, kann sich bewerben. „Gerade jetzt in Corona-Zeiten hat der eigene Garten wieder an Bedeutung gewonnen“, berichtet Umweltberaterin Dorit Bethke von den Kommunalbetrieben Bünde, die im Jahr 1992 bereits den ersten Gartenwettbewerb organisierte und betreute. „Damals war Siegfried Hagemann Bürgermeister der Stadt Bünde, jetzt ist seine Tochter Susanne Rutenkröger Stadtoberhaupt – so schließt sich der Kreis“, sagt Dorit Bethke.