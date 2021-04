Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet 19 neue Fälle, insgesamt haben sich im Kreis Herford somit 9473 Personen infiziert.

Der Inzidenzwert sinkt um 5,6 Punkte auf 136,9. Die weiteren Werte in OWL: Gütersloh 201 (minus 1,1), Bielefeld 197,8 (plus 36,5), Lippe 196,8 (keine neuen Angaben), Minden-Lübbecke 162,7 (plus 2,3), Paderborn 117,6 (keine neue Angaben), Höxter 89,1 (minus 0,7).