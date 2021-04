Bereits in der vergangenen Woche meldete sich die vermeintliche Gewinnerin bei den Beamten, die nun Ermittlungen wegen Betruges eingeleitet haben. Für die Polizisten ist das Vorgehen der Kriminellen nicht neu. „Dass die Betrüger ein Opfer um eine so große Summer erleichtern, ist allerdings schon außergewöhnlich“, sagt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden.