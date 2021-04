Wie kann Bünde junge Kriegsflüchtlinge unterstützen?

Denn wie berichtet, schlagen SPD, Grüne und Linke vor, neben dem Bündnisbeitritt auch zehn junge Kriegsflüchtlinge aus griechischen Auffanglagern aufzunehmen. In der jüngsten Stadtratssitzung war nach emotionaler Debatte aber zunächst beschlossen worden, das Thema im Integrationsausschuss am 7. Juni noch mal vorzuberaten und danach erst im Rat abschließend zu behandeln. Die von den Christdemokraten nun beantragten Berichte sollen vor der anstehenden Entscheidung im Frühsommer den beiden zuständigen Fachgremien (Jugendhilfeausschuss und Schulausschuss) in ihren nächsten Sitzungen vorgelegt werden.