„Die betroffene Araberstute steht weiterhin in einer großen Pferdeklinik in Lüsche bei Vechta. Es geht ihr aber deutlich besser“, sagt Stallbetreiberin Marion Kopp. Das Tier werde aus Sicherheitsgründen so lange in der Klinik bleiben, bis die Herpes-Tests negativ sind. Eine Herpesinfektion beim Pferd kann tödlich enden.