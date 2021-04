Das erste Hauptquartier des multinationalen Packsize-Konzerns ist ein Schlafzimmer im Haus von Hanko Kiessners Schwiegereltern in Cottonwood Heights im US-Bundesstaat Utah. Dort saß Kiessner so manches Mal mit seiner Frau Laura auf der Bettkante und dachte, er sei pleite. Jetzt ist der aus Herford stammende Kiessner zum Unternehmer des Jahres in Utah ausgezeichnet worden. Die Idee: Statt Verpackungskartons zu kaufen, können Unternehmen sie selbst produzieren – und zwar passgenau auf ihr jeweiliges Produkt zugeschnitten.